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Луис Суарес: показали, что являемся отличной командой с хорошим тренером и без Месси

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата Испании против мадридского "Реала".

"Во втором тайме "Реал" хотел исправить ситуацию, начал создавать моменты и забил гол. Соперник продолжал атаковать, но мы проделали хорошую работу. Нам удалось воспользоваться свободными зонами.

Конечно, лучше, когда Лионель Месси играет вместе с нами, он лучший футболист в мире. Но как команда мы должны гордиться своей игрой. Показали, что являемся отличной командой с хорошим тренером и без Месси", — цитирует Суареса Marca.

"Газета.ру"
Теги: Суарес Барселона Реал
Сегодня, 09:36
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:03)
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Это верно . Суарес конечно машина
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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