Луис Суарес: показали, что являемся отличной командой с хорошим тренером и без Месси

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата Испании против мадридского "Реала"."Во втором тайме "Реал" хотел исправить ситуацию, начал создавать моменты и забил гол. Соперник продолжал атаковать, но мы проделали хорошую работу. Нам удалось воспользоваться свободными зонами.Конечно, лучше, когда Лионель Месси играет вместе с нами, он лучший футболист в мире. Но как команда мы должны гордиться своей игрой. Показали, что являемся отличной командой с хорошим тренером и без Месси", — цитирует Суареса Marca.