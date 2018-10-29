Жозе Моуринью похвалил Погба за смелость в пробитии пенальти

Главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью понравилось решение полузащитника Поля Погба пробить пенальти в домашнем матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (2:1), несмотря на промах с 11-метровой отметки ранее в этом сезоне.Голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд отразил удар Погба, однако француз оказался первым на мяче и отправил его в ворота."Мне понравилось его желание пробить пенальти. Позвольте мне подобрать правильные слова, не хочу, чтобы меня наказали. Мне не нравятся Микки Маусы. Понимаете? Не люблю, когда игроки говорят: «Я не исполняю пенальти». Мне нравятся футболисты, которые готовы это делать.Например, полузащитник "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич на прошлой неделе не реализовал 11-метровый удар в матче с "Эвертоном", а во вчерашней игре с "Арсеналом" дважды пробил пенальти. Он сказал: "Дайте мне мяч. Если я промахнусь, то промахнусь".Поль этого хотел. Для меня это просто фантастика. Если он не забьет, то ничего страшного не случится. Может ли он улучшить исполнение 11-метровых ударов? Думаю, да. Мне кажется, вратари знают, как он разбегается. Они ждут до последнего момента, а потом принимают решение. Ему нужно отталкиваться от этого. Но для меня самое главное, что в следующий раз, когда мы получим право пробить пенальти, он пойдет к мячу", — приводит слова Моуринью Sky Sports.