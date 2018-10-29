На стадионе в Лондоне зажгли огни в память о погибших в крушении

Арка над стадионом "Уэмбли" зажглась сине-белыми огнями в память о погибших в крушении вертолета владельца "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабхы.Цвета огней — это основные оттенки клуба. Таким образом Футбольная ассоциация (FA) выразила сожаление и сочувствие близким и родственникам погибших.Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.