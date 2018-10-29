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На стадионе в Лондоне зажгли огни в память о погибших в крушении

Арка над стадионом "Уэмбли" зажглась сине-белыми огнями в память о погибших в крушении вертолета владельца "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабхы.

Цвета огней — это основные оттенки клуба. Таким образом Футбольная ассоциация (FA) выразила сожаление и сочувствие близким и родственникам погибших.

Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.

"Газета.ру"
Теги: Лестер
Сегодня, 11:25
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#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 11:40)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Жаль людей, но этих понтов с вертолётом не понять....

самый безопасный транспорт так то
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 11:26)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль людей, но этих понтов с вертолётом не понять....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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