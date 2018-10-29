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Лионель Месси обратился к игрокам "Барселоны" после победы над "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к футболистам и болельщикам после победы над мадридским "Реалом" в матче десятого тура чемпионата Испании.

Аргентинец поздравил одноклубников с удачной встречей (5:1).

"Всех поздравляю с победой. Празднуем триумф и впечатляющие голы", - написал футболист в инстаграме.

Напомним, что Месси не выходил на поле из-за травмы руки и поддерживал команду с трибун стадиона.

"Газета"
Теги: Месси Барселона Реал
Сегодня, 11:37
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(3)
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 11:41)
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Порадовали Лео, а то грустненький такой сидел из-за невозможности самому наказать Мадрид.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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