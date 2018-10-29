Лионель Месси обратился к игрокам "Барселоны" после победы над "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к футболистам и болельщикам после победы над мадридским "Реалом" в матче десятого тура чемпионата Испании.Аргентинец поздравил одноклубников с удачной встречей (5:1)."Всех поздравляю с победой. Празднуем триумф и впечатляющие голы", - написал футболист в инстаграме.Напомним, что Месси не выходил на поле из-за травмы руки и поддерживал команду с трибун стадиона.