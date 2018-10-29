"Реал" выразил соболезнования "Лестеру" в связи с крушением вертолета

Мадридский "Реал" выразил соболезнования английскому клубу "Лестер Сити", владелец которого, Вишая Шривадданапрабхы, погиб в крушении вертолета.На официальном сайте "сливочные" выразили соболезнования близким и родственникам погибших в катастрофе."Реал" выражает сожаление в связи со смертью президента "Лестера" и людей, которые сопровождали его. Клуб хочет выразить соболезнования семьями погибших, их друзьям и всем поклонникам "Лестера", - гласит заявление.Напомним, что 27 октября после матча десятого тура АПЛ между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.