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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Директор "Реала" ответил на вопрос про возможную отставку Лопетеги
Директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо отказался комментировать возможное увольнение главного тренера команды Хулена Лопетеги.
Глава заявил, что сейчас команда думает только о поражении (1:5) в матче с каталонской "Барселоной" в рамках десятого тура чемпионата Испании.
"Сейчас неподходящий момент обсуждать его будущее. Мы провели очень плохой матч, мы расстроены, и нам жаль фанатов. Каждый, кто относится к клубу, проигрывает, когда проигрывает команда. Мы могли сыграть вничью, но третий гол лишил нас этого шанса. Мы не справились с контратаками. Нужно отдать должное манере игры "Барселоны", - сказал Бутрагеньо в интервью Marca.
СМИ утверждают, что руководство "сливочных" объявит отставку Лопетеги 29 октября.
"Газета".
Глава заявил, что сейчас команда думает только о поражении (1:5) в матче с каталонской "Барселоной" в рамках десятого тура чемпионата Испании.
"Сейчас неподходящий момент обсуждать его будущее. Мы провели очень плохой матч, мы расстроены, и нам жаль фанатов. Каждый, кто относится к клубу, проигрывает, когда проигрывает команда. Мы могли сыграть вничью, но третий гол лишил нас этого шанса. Мы не справились с контратаками. Нужно отдать должное манере игры "Барселоны", - сказал Бутрагеньо в интервью Marca.
СМИ утверждают, что руководство "сливочных" объявит отставку Лопетеги 29 октября.
"Газета".
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