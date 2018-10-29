Директор "Реала" ответил на вопрос про возможную отставку Лопетеги

Директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо отказался комментировать возможное увольнение главного тренера команды Хулена Лопетеги.Глава заявил, что сейчас команда думает только о поражении (1:5) в матче с каталонской "Барселоной" в рамках десятого тура чемпионата Испании."Сейчас неподходящий момент обсуждать его будущее. Мы провели очень плохой матч, мы расстроены, и нам жаль фанатов. Каждый, кто относится к клубу, проигрывает, когда проигрывает команда. Мы могли сыграть вничью, но третий гол лишил нас этого шанса. Мы не справились с контратаками. Нужно отдать должное манере игры "Барселоны", - сказал Бутрагеньо в интервью Marca.СМИ утверждают, что руководство "сливочных" объявит отставку Лопетеги 29 октября.