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Жозе Моуринью: мне не нравятся Микки-Маусы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над ливерпульским "Эвертоном" в рамках десятого тура АПЛ.

Наставник поделился впечатлениями от пенальти, который оформил полузащитник Поль Погба.

"Рад, что Погба пробил пенальти. Позвольте мне подобрать слова. Мне не нравятся Микки-Маусы. Знаете, такие люди, которые боятся взять ответственность на себя и говорят: "Я не бью пенальти". Мне это не нравится. А вот игроки, которые берут ответственность на себя, мне по душе. Если бы Погба сегодня не забил, в следующий раз он бы снова подошел к мячу", рассказал Моуринью Sky Sports.

"Газета".
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Погба
Сегодня, 15:58
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