Жозе Моуринью: мне не нравятся Микки-Маусы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над ливерпульским "Эвертоном" в рамках десятого тура АПЛ.Наставник поделился впечатлениями от пенальти, который оформил полузащитник Поль Погба."Рад, что Погба пробил пенальти. Позвольте мне подобрать слова. Мне не нравятся Микки-Маусы. Знаете, такие люди, которые боятся взять ответственность на себя и говорят: "Я не бью пенальти". Мне это не нравится. А вот игроки, которые берут ответственность на себя, мне по душе. Если бы Погба сегодня не забил, в следующий раз он бы снова подошел к мячу", рассказал Моуринью Sky Sports.