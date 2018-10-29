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ПСЖ повторил рекорд лондонского "Тоттенхэма" 1960 года

"ПСЖ" в 11-м туре французской лиги обыграл "Марсель" (2:0). Эта победа стала для парижан 11-й со старта турнира.

"ПСЖ" повторил рекорд для чемпионатов топ-5 "Тоттенхэма" 1960 года. "Шпоры", одержав 11 побед на старте, в итоге стали чемпионами Англии.

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Теги: ПСЖ Тоттенхэм
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#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:18)
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Болеет за:
«Зенит»
В отсутствии конкуренции они вообще все игры должны выигрывать .


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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