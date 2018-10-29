ПСЖ повторил рекорд лондонского "Тоттенхэма" 1960 года

"ПСЖ" в 11-м туре французской лиги обыграл "Марсель" (2:0). Эта победа стала для парижан 11-й со старта турнира."ПСЖ" повторил рекорд для чемпионатов топ-5 "Тоттенхэма" 1960 года. "Шпоры", одержав 11 побед на старте, в итоге стали чемпионами Англии.