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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Роналду: я ушел из "Реала" из-за Флорентино Переса
Криштиану Роналду рассказал, почему решил покинуть "Реал" этим летом.
"Я много хорошего сделал в Мадриде. Всегда буду помнить моменты, которые пережил в этом клубе за девять лет.
Но президент "Реала" Флорентино Перес в последние годы видел во мне лишь средство для заработка денег. Я точно это знаю. То, что он говорил мне, никогда не исходило от сердца.
Именно это заставило меня задуматься об уходе из "Реала". Когда пошли первые слухи, я увидел, что Перес даже не собирается меня удерживать", - заявил Роналду.
France Football
"Я много хорошего сделал в Мадриде. Всегда буду помнить моменты, которые пережил в этом клубе за девять лет.
Но президент "Реала" Флорентино Перес в последние годы видел во мне лишь средство для заработка денег. Я точно это знаю. То, что он говорил мне, никогда не исходило от сердца.
Именно это заставило меня задуматься об уходе из "Реала". Когда пошли первые слухи, я увидел, что Перес даже не собирается меня удерживать", - заявил Роналду.
France Football
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