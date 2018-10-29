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Роналду: я ушел из "Реала" из-за Флорентино Переса

Криштиану Роналду рассказал, почему решил покинуть "Реал" этим летом.

"Я много хорошего сделал в Мадриде. Всегда буду помнить моменты, которые пережил в этом клубе за девять лет.

Но президент "Реала" Флорентино Перес в последние годы видел во мне лишь средство для заработка денег. Я точно это знаю. То, что он говорил мне, никогда не исходило от сердца.

Именно это заставило меня задуматься об уходе из "Реала". Когда пошли первые слухи, я увидел, что Перес даже не собирается меня удерживать", - заявил Роналду.

France Football
Теги: Реал Ювентус Роналду
Сегодня, 18:25
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