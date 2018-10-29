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"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити": команды объявили составы

"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" объявили составы на предстоящий матч 10-го тура АПЛ.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Дайер, Дембеле, Дэвис, Кейн, Ламела, Лукас, Санчес, Сиссоко, Триппьер.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Фернандиньо, Б.Силва, Д.Сильва, Марез, Стерлинг, Агуэро.
Теги: Тоттенхэм Манчестер Сити
Вчера, 22:28
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