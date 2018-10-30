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Сын погибшего владельца "Лестера" возглавит клуб

Айяватт Шривадданапрабха, сын погибшего Вишая Шривадданапрабхи, возглавит "Лестер".

Напомним, что на выходных вертолет владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи упал неподалеку от стадиона "лисов" после матча АПЛ с "Вест Хэмом".

Отмечается, что клуб не будет продан, а Айяватт не собирается покидать команду.

TODOmercadoweb
Теги: Лестер
Сегодня, 10:53
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