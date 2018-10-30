Сын погибшего владельца "Лестера" возглавит клуб

Айяватт Шривадданапрабха, сын погибшего Вишая Шривадданапрабхи, возглавит "Лестер".Напомним, что на выходных вертолет владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи упал неподалеку от стадиона "лисов" после матча АПЛ с "Вест Хэмом".Отмечается, что клуб не будет продан, а Айяватт не собирается покидать команду.