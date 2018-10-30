The Guardian: руководство "МЮ" зимой выделит Моуринью серьезную сумму на усиление состава

По данным британского издания, руководство "Манчестер Юнайтед" зимой намерено выделить Жозе Моуринью серьезную сумму на усиление состава.Уточняется, что речь идет о сумме свыше 100 миллионов фунтов.Португальский специалист намерен усилить центр обороны, а также приобрести забивного форварда.