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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
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"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием (96)
The Guardian: руководство "МЮ" зимой выделит Моуринью серьезную сумму на усиление состава
По данным британского издания, руководство "Манчестер Юнайтед" зимой намерено выделить Жозе Моуринью серьезную сумму на усиление состава.
Уточняется, что речь идет о сумме свыше 100 миллионов фунтов.
Португальский специалист намерен усилить центр обороны, а также приобрести забивного форварда.
The Guardian
Уточняется, что речь идет о сумме свыше 100 миллионов фунтов.
Португальский специалист намерен усилить центр обороны, а также приобрести забивного форварда.
The Guardian
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