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The Guardian: руководство "МЮ" зимой выделит Моуринью серьезную сумму на усиление состава

По данным британского издания, руководство "Манчестер Юнайтед" зимой намерено выделить Жозе Моуринью серьезную сумму на усиление состава.

Уточняется, что речь идет о сумме свыше 100 миллионов фунтов.

Португальский специалист намерен усилить центр обороны, а также приобрести забивного форварда.

The Guardian
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 14:45
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#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:47)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Маур,- гений))


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 15:04)
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шо, опять?) (с)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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