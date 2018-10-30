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Посольство РФ в Италии: в больницах города остаются двое россиян

Пресс-служба посольства России в Италии сообщила о том, что в больницах города остаются двое россиян, пострадавших в результате инцидента, когда обрушился эскалатор на станции метро "Репубблика".

Это произошло перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0). Всего было госпитализировано 17 человек.

"Провожаем ещё одну россиянку, которая пострадала в инциденте в метро Рима. В больницах города остаются двое россиян", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, во вторник перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0) на станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор. Механизм при спуске резко ускорил движение, что привело к давке, панике и серьезным ранениям.

"Спорт-Экспресс".
Теги: Рома ЦСКА
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