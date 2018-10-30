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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Посольство РФ в Италии: в больницах города остаются двое россиян
Пресс-служба посольства России в Италии сообщила о том, что в больницах города остаются двое россиян, пострадавших в результате инцидента, когда обрушился эскалатор на станции метро "Репубблика".
Это произошло перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0). Всего было госпитализировано 17 человек.
"Провожаем ещё одну россиянку, которая пострадала в инциденте в метро Рима. В больницах города остаются двое россиян", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, во вторник перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0) на станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор. Механизм при спуске резко ускорил движение, что привело к давке, панике и серьезным ранениям.
"Спорт-Экспресс".
Это произошло перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0). Всего было госпитализировано 17 человек.
"Провожаем ещё одну россиянку, которая пострадала в инциденте в метро Рима. В больницах города остаются двое россиян", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, во вторник перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0) на станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор. Механизм при спуске резко ускорил движение, что привело к давке, панике и серьезным ранениям.
"Спорт-Экспресс".
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