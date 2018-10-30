Полузащитник донецкого "Олимпика": не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал

Полузащитник донецкого "Олимпика" Алексей Гай высказался на тему об отношениях России и Украины.– Как я могу сказать, что есть война, если официальная позиция – АТО.– Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел.