Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:54
Полузащитник донецкого "Олимпика": не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал (5)
Полузащитник донецкого "Олимпика": не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал (5)
18:08
Алексей Зинин: агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер (3)
Алексей Зинин: агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер (3)
17:31
Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах" (5)
Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах" (5)
17:05
Сергей Юран: Федун говорил, что Карпин сбитый летчик, какая речь может быть о переговорах? (5)
Сергей Юран: Федун говорил, что Карпин сбитый летчик, какая речь может быть о переговорах? (5)
14:17
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
10:37
Сергей Кривохарченко: показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (2)
Сергей Кривохарченко: показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (2)
Полузащитник донецкого "Олимпика": не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал
Полузащитник донецкого "Олимпика" Алексей Гай высказался на тему об отношениях России и Украины.
– В Украине – война? Или вы как-то по-другому называете?
– Как я могу сказать, что есть война, если официальная позиция – АТО.
– Агрессия России относительно Украины есть?
– Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел.
ua.tribuna.com
– В Украине – война? Или вы как-то по-другому называете?
– Как я могу сказать, что есть война, если официальная позиция – АТО.
– Агрессия России относительно Украины есть?
– Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел.
ua.tribuna.com
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.