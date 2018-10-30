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Полузащитник донецкого "Олимпика": не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал

Полузащитник донецкого "Олимпика" Алексей Гай высказался на тему об отношениях России и Украины.

– В Украине – война? Или вы как-то по-другому называете?

– Как я могу сказать, что есть война, если официальная позиция – АТО.

– Агрессия России относительно Украины есть?

– Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел.

ua.tribuna.com
Сегодня, 20:54
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(4)
#5  imaginary   (Сегодня, 21:35)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
майдаунов корёжит, когда кто-то рушит их картину мира
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#4  Урал  Магадан (Сегодня, 21:17)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
скоро будет оправдываться и извинятся,а Россию назовёт исчадием ада...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#3  АБВ  М (Сегодня, 21:15)
  • +3
  •  (5)

Многие на Украине так думают,но пока боятся говорить об этом.Так что,уважуха Алексею за это!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#2  Савелий  Россия (Сегодня, 21:06)
  • +6
  •  (8)
online

Верно парень сказал! Как бы не сгноили человека. Удачи Алексею!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 21:04)
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё, этого красавчика теперь хохлы загнобят
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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