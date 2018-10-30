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В Испании предложили учредить награду имени Месси

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас предложил переименовать награду лучшему игроку сезона в честь нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Функционер также отметил, что считает аргентинца лучшим игроком в истории футбола.

"Мне нравится эта идея, мы должны подумать. Я думаю, что Месси будет лучшим в истории футбола, он уже лучший.

Месси удивляет нас каждый год, кажется, его способности не имеют границ и он всегда играет на своем максимуме. Он лучший, и я думаю, что это отличная идея назвать трофей лучшему игроку сезона в честь Месси", – приводит слова Тебаса AS.

"Газета.ру"
Теги: Месси
Сегодня, 22:19
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#1  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 22:35)
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Болеет за:
«Спартак»
А может сразу пожизненным чемпионом сделать?! И чемпионаты больше не проводить? Смысл соревноваться если Месси всё равно лучший!!!
Твою ж мать и это говорит действующий президент лиги! Беспристрастность так и прёт!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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