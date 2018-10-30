Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:54
Полузащитник донецкого "Олимпика": не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал (15)
Полузащитник донецкого "Олимпика": не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал (15)
18:08
Алексей Зинин: агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер (3)
Алексей Зинин: агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер (3)
17:31
Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах" (5)
Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах" (5)
17:05
Сергей Юран: Федун говорил, что Карпин сбитый летчик, какая речь может быть о переговорах? (5)
Сергей Юран: Федун говорил, что Карпин сбитый летчик, какая речь может быть о переговорах? (5)
14:17
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
В Испании предложили учредить награду имени Месси
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас предложил переименовать награду лучшему игроку сезона в честь нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Функционер также отметил, что считает аргентинца лучшим игроком в истории футбола.
"Мне нравится эта идея, мы должны подумать. Я думаю, что Месси будет лучшим в истории футбола, он уже лучший.
Месси удивляет нас каждый год, кажется, его способности не имеют границ и он всегда играет на своем максимуме. Он лучший, и я думаю, что это отличная идея назвать трофей лучшему игроку сезона в честь Месси", – приводит слова Тебаса AS.
"Газета.ру"
Функционер также отметил, что считает аргентинца лучшим игроком в истории футбола.
"Мне нравится эта идея, мы должны подумать. Я думаю, что Месси будет лучшим в истории футбола, он уже лучший.
Месси удивляет нас каждый год, кажется, его способности не имеют границ и он всегда играет на своем максимуме. Он лучший, и я думаю, что это отличная идея назвать трофей лучшему игроку сезона в честь Месси", – приводит слова Тебаса AS.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.