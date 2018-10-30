В Испании предложили учредить награду имени Месси

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас предложил переименовать награду лучшему игроку сезона в честь нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.Функционер также отметил, что считает аргентинца лучшим игроком в истории футбола."Мне нравится эта идея, мы должны подумать. Я думаю, что Месси будет лучшим в истории футбола, он уже лучший.Месси удивляет нас каждый год, кажется, его способности не имеют границ и он всегда играет на своем максимуме. Он лучший, и я думаю, что это отличная идея назвать трофей лучшему игроку сезона в честь Месси", – приводит слова Тебаса AS.