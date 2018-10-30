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Тони Кроос: самое большое поражение для игроков – когда увольняют тренера

Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды

"Самое большое поражение для игроков – когда увольняют тренера. Особенно в случае с Лопетеги. Это отличный тренер и замечательный человек. Спасибо, Хулен!" – написал Кроос в инстаграме.
Теги: Кроос Лопетеги Реал
Вчера, 23:04
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