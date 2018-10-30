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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Тони Кроос: самое большое поражение для игроков – когда увольняют тренера
Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды
"Самое большое поражение для игроков – когда увольняют тренера. Особенно в случае с Лопетеги. Это отличный тренер и замечательный человек. Спасибо, Хулен!" – написал Кроос в инстаграме.
"Самое большое поражение для игроков – когда увольняют тренера. Особенно в случае с Лопетеги. Это отличный тренер и замечательный человек. Спасибо, Хулен!" – написал Кроос в инстаграме.
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