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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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09:25
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Источник: "Спартак" должен будет заплатить "Арсеналу" 500 тыс. евро за разрыв контракта с Кононовым (5)
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"Те же ворота, та же минута, тот же соперник". В ПФЛ футболист забил абсолютно одинаковые голы с разницей в 7 лет (6)
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Бывший форвард "Краснодара" выбыл до конца года из-за травмы
Форвард "Амьена" Мусса Конате получил повреждение и не поможет команде до конца года.
Форвард сборной Сенегала сможет вернуться на поле не ранее января 2019 года.
Конате известен своими выступлениями за "Краснодар".
Форвард сборной Сенегала сможет вернуться на поле не ранее января 2019 года.
Конате известен своими выступлениями за "Краснодар".
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