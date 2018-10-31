Бывший форвард "Краснодара" выбыл до конца года из-за травмы

Форвард "Амьена" Мусса Конате получил повреждение и не поможет команде до конца года.Форвард сборной Сенегала сможет вернуться на поле не ранее января 2019 года.Конате известен своими выступлениями за "Краснодар".