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Роналду: будем честны - лишь два игрока в мире способны быть на высоком уровне более десяти лет

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что он и нападающий "Барселоны" Лионель Месси являются лучшими игроками в мире.

"Кто способен выступать на самом высоком уровне более десяти лет? Давайте будем честны, только двое: Месси и я", - сказал португалец.

France Football
Теги: Роналду Месси
Сегодня, 09:12
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#4  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 10:03)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: filin89
забыл про Ибру

Игрок являющийся товаром для агентов и меняющий клуб каждый год не может быть великим.
Для меня Тотти величайший игрок. Таких сейчас практически нет.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#3  filin89  Коми Африка (Сегодня, 09:52)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartacus1971
Согласен,но один из них выступает только в Испании и забивает уэскам,а ты уже сыграл почти во всех топ лигах и везде лучший,

И то верно. Правда Криш забыл про Ибру, тот тоже больше 10 лет на супер уровне был, да и сейчас даст " прикурить"!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 09:31)
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online

Только двое, как уныл этот мир.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 09:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Согласен,но один из них выступает только в Испании и забивает уэскам,а ты уже сыграл почти во всех топ лигах и везде лучший,
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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