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"Наполи" начал переговоры с ПСЖ о возвращении Кавани

Игрок "ПСЖ" Эдинсон Кавани зимой может вернуться в "Наполи".

Итальянский клуб вступил в переговоры с парижанами о трансфере 31-летнего уругвайца. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года.

Сам Кавани ради возвращения в Италию готов пойти на снижение зарплаты.

Кавани выступал за "Наполи" с 2010 по 2013 год, забив 104 гола в 138 матчах.

Football Italia
Теги: Наполи ПСЖ Кавани
Сегодня, 09:37
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