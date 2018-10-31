"Наполи" начал переговоры с ПСЖ о возвращении Кавани

Игрок "ПСЖ" Эдинсон Кавани зимой может вернуться в "Наполи".Итальянский клуб вступил в переговоры с парижанами о трансфере 31-летнего уругвайца. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года.Сам Кавани ради возвращения в Италию готов пойти на снижение зарплаты.Кавани выступал за "Наполи" с 2010 по 2013 год, забив 104 гола в 138 матчах.