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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
Оренбург
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"Наполи" начал переговоры с ПСЖ о возвращении Кавани
Игрок "ПСЖ" Эдинсон Кавани зимой может вернуться в "Наполи".
Итальянский клуб вступил в переговоры с парижанами о трансфере 31-летнего уругвайца. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года.
Сам Кавани ради возвращения в Италию готов пойти на снижение зарплаты.
Кавани выступал за "Наполи" с 2010 по 2013 год, забив 104 гола в 138 матчах.
Football Italia
Итальянский клуб вступил в переговоры с парижанами о трансфере 31-летнего уругвайца. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года.
Сам Кавани ради возвращения в Италию готов пойти на снижение зарплаты.
Кавани выступал за "Наполи" с 2010 по 2013 год, забив 104 гола в 138 матчах.
Football Italia
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