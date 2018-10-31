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The Mirror: Неймару грозит до шести лет лишения свободы

Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до шести лет лишения свободы из-за махинаций в момент его перехода из "Сантоса" в "Барселону",

В начале года форвард сборной Бразилии уже вызывался в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера. Теперь дело будет рассмотрено палатой по уголовным делам в присутствии трех судей.

Если футболиста признают виновным, то по более серьезным обвинениям срок возможного заключения может возрасти до шести лет.

The Mirror
Теги: Неймар Сантос Барселона
Сегодня, 15:20
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(1)
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 15:24)
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Болеет за:
ЦСКА
В Бутырку его
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 15:22)
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
да вроде уже закрывали это дело...там барса откупилась же
но вообще проверять надо не неймара, а батю его.это ж он там тему мутит


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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