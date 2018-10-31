The Mirror: Неймару грозит до шести лет лишения свободы

Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до шести лет лишения свободы из-за махинаций в момент его перехода из "Сантоса" в "Барселону",В начале года форвард сборной Бразилии уже вызывался в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера. Теперь дело будет рассмотрено палатой по уголовным делам в присутствии трех судей.Если футболиста признают виновным, то по более серьезным обвинениям срок возможного заключения может возрасти до шести лет.