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Лионель Месси возобновил тренировки

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возобновил тренировки.

Напомним, аргентинец не играл из-за перелома руки, который он получил 21 октября в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2).

Теги: Месси Барселона
Сегодня, 16:46
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