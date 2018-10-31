Полузащитник "Баварии" и сборной Испании Тьяго Алькантара получил травму в матче Кубка Германии.По информации с официального сайта "Баварии", у испанца разрыв коллатеральной наружной связки и суставной сумки правого голеностопа. Такой диагноз поставил клубный врач мюнхенской команды после обследования в среду. Повреждение Алькантара получил в матче второго раунда Кубка Германии против "Редингхаузена" (2:1) и покинул поле на 75-й минуте в сопровождении врачей.В скором времени хавбек пройдет детальные медицинские обследования, которые помогут определить серьезность его повреждения. Точные сроки восстановления также станут известны после всех тестов и анализов. Предварительно речь идет о нескольких неделях без футбола.Травму своего подопечного прокомментировал наставник "Баварии" Нико Ковач."Надеюсь, с Тьяго все не так уж плохо. Хотя его травма выглядела не очень хорошо. Мы вернемся к этому вопросу и выясним, на какой период времени он выбыл", — заявил специалист.