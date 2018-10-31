Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Боруссия" и "Шальке" вышли в 1/8 финала Кубка Германии

Завершились два матча 1/16 финала Кубка Германии.

Кубок Германии

2 раунд

"Боруссия" Д – "Унион" 3:2

Гол: Пулишич, 40, Филипп, 71, Ройс, 118 (пен.) - Польтер, 63, 87

"Боруссия": Хиц, Хакими, Загаду, Диалло (Геррейеро, 14), Топрак, Дахуд (Витцель, 86), Пулишич, Вайгль, Кагава (Ройс, 78), Филипп, Вольф (Санчо, 91)

"Унион": Гикевич, Триммель, Ленц (Райхель, 107, Фридрих, Хюбнер, Шмидебах, Редондо (Абдуллахи, 61), Прёмель, Жуль, Хартель (Хедланд, 76), Андерссон (Польтер, 61)

Предупреждения: Хакими, 61, Фридрих, 109, Триммель, 115, Хюбнер, 119, Витцель, 120+1

Удаления: Фридрих, 119

"Кёльн" – "Шальке-04" 1:1 (5:6 в серии пенальти)

Гол: Кордоба, 45 - Бенталеб, 88 (пен.)

"Кельн": Хорн, Мере, Кцихос, Риссе, Хектор, Озкан, Шауб (Цоллер, 99), Хёгер, Дрекслер, Гирасси, Кордоба (Теродде, 85)

"Шальке": Нюбель, Настасич, Мендиль, Сане, Налдо (Бенталеб, 72), Руди, Шёпф (Калиджури, 56), Арит, Коноплянка (Эмболо, 67), Ут, Бургшталлер

Предупреждения: Шепф, 51, Озкан, 61, Ут, 63, Бенталеб, 83, Шауб, 85, Бургшталлер, 100, Настасич, 110
Теги: Боруссия Д Шальке
Вчера, 23:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.