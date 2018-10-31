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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Боруссия" и "Шальке" вышли в 1/8 финала Кубка Германии
Завершились два матча 1/16 финала Кубка Германии.
Кубок Германии
2 раунд
"Боруссия" Д – "Унион" 3:2
Гол: Пулишич, 40, Филипп, 71, Ройс, 118 (пен.) - Польтер, 63, 87
"Боруссия": Хиц, Хакими, Загаду, Диалло (Геррейеро, 14), Топрак, Дахуд (Витцель, 86), Пулишич, Вайгль, Кагава (Ройс, 78), Филипп, Вольф (Санчо, 91)
"Унион": Гикевич, Триммель, Ленц (Райхель, 107, Фридрих, Хюбнер, Шмидебах, Редондо (Абдуллахи, 61), Прёмель, Жуль, Хартель (Хедланд, 76), Андерссон (Польтер, 61)
Предупреждения: Хакими, 61, Фридрих, 109, Триммель, 115, Хюбнер, 119, Витцель, 120+1
Удаления: Фридрих, 119
"Кёльн" – "Шальке-04" 1:1 (5:6 в серии пенальти)
Гол: Кордоба, 45 - Бенталеб, 88 (пен.)
"Кельн": Хорн, Мере, Кцихос, Риссе, Хектор, Озкан, Шауб (Цоллер, 99), Хёгер, Дрекслер, Гирасси, Кордоба (Теродде, 85)
"Шальке": Нюбель, Настасич, Мендиль, Сане, Налдо (Бенталеб, 72), Руди, Шёпф (Калиджури, 56), Арит, Коноплянка (Эмболо, 67), Ут, Бургшталлер
Предупреждения: Шепф, 51, Озкан, 61, Ут, 63, Бенталеб, 83, Шауб, 85, Бургшталлер, 100, Настасич, 110
Кубок Германии
2 раунд
"Боруссия" Д – "Унион" 3:2
Гол: Пулишич, 40, Филипп, 71, Ройс, 118 (пен.) - Польтер, 63, 87
"Боруссия": Хиц, Хакими, Загаду, Диалло (Геррейеро, 14), Топрак, Дахуд (Витцель, 86), Пулишич, Вайгль, Кагава (Ройс, 78), Филипп, Вольф (Санчо, 91)
"Унион": Гикевич, Триммель, Ленц (Райхель, 107, Фридрих, Хюбнер, Шмидебах, Редондо (Абдуллахи, 61), Прёмель, Жуль, Хартель (Хедланд, 76), Андерссон (Польтер, 61)
Предупреждения: Хакими, 61, Фридрих, 109, Триммель, 115, Хюбнер, 119, Витцель, 120+1
Удаления: Фридрих, 119
"Кёльн" – "Шальке-04" 1:1 (5:6 в серии пенальти)
Гол: Кордоба, 45 - Бенталеб, 88 (пен.)
"Кельн": Хорн, Мере, Кцихос, Риссе, Хектор, Озкан, Шауб (Цоллер, 99), Хёгер, Дрекслер, Гирасси, Кордоба (Теродде, 85)
"Шальке": Нюбель, Настасич, Мендиль, Сане, Налдо (Бенталеб, 72), Руди, Шёпф (Калиджури, 56), Арит, Коноплянка (Эмболо, 67), Ут, Бургшталлер
Предупреждения: Шепф, 51, Озкан, 61, Ут, 63, Бенталеб, 83, Шауб, 85, Бургшталлер, 100, Настасич, 110
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