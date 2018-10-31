"Реал" в Африке разгромил "Мелилью"

"Реал" в гостях разгромил "Мелилью" в матче 1/16 финала Кубка Испании (4:0). "Мелилья" представляет одноименный город-эксклав, расположенный на средиземноморском побережье Африки, который со стороны суши окружен Марокко.Кубок Испании1/16 финалаБензема, 28, Асенсио, 45+1, Одриосола, 79, Гонсалес, 90+2"Мелилья": Мелилья, Баррио, Маханан, Шакла, Сегура, Каррион, Отегуи, Сантана, Мартинес (Брахим, 75), Фернандес (Аклес, 84), Кастилли, Касми (Пагес, 70)"Реал Мадрид": Навас, Одриосола, Регилон, Хавьер, Рамос (Начо, 46), Сибальос, Васкес, Льоренте, Асенсио (Гонсалес, 83), Бензема (Вальверде, 46), ЖуниорПредупреждения: Хавьер, 10, Шакла, 11, Васкес, 72