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"Реал" в Африке разгромил "Мелилью"

"Реал" в гостях разгромил "Мелилью" в матче 1/16 финала Кубка Испании (4:0). "Мелилья" представляет одноименный город-эксклав, расположенный на средиземноморском побережье Африки, который со стороны суши окружен Марокко.

Кубок Испании

1/16 финала

"Мелилья" – "Реал Мадрид" 0:4

Голы: Бензема, 28, Асенсио, 45+1, Одриосола, 79, Гонсалес, 90+2

"Мелилья": Мелилья, Баррио, Маханан, Шакла, Сегура, Каррион, Отегуи, Сантана, Мартинес (Брахим, 75), Фернандес (Аклес, 84), Кастилли, Касми (Пагес, 70)

"Реал Мадрид": Навас, Одриосола, Регилон, Хавьер, Рамос (Начо, 46), Сибальос, Васкес, Льоренте, Асенсио (Гонсалес, 83), Бензема (Вальверде, 46), Жуниор

Предупреждения: Хавьер, 10, Шакла, 11, Васкес, 72
Вчера, 23:27
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#2  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:09)
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Болеет за:
«Зенит»
Наконец-то прорвало сливочных!!!


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Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#1  LLIHyp  СПб (Вчера, 23:33)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
"Мелилья": Мелилья, Баррио, Маханан, Шакла, Сегура, Каррион, Отегуи, Сантана, Мартинес (Брахим, 75), Фернандес (Аклес, 84), Кастилли, Касми (Пагес, 70)

За мелилью 12 человек играли?
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
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