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"Челси" одержал победу над "Дерби Каунти"

Кубок Англии

4 раунд

"Челси" – "Дерби Каунти" 3:2

Голы: Томори, 6 (авто), Мэрриот, 9, Кио, 21 (авто.), Уогхорн, 27, Фабрегас, 41

"Челси": Кабальеро, Дзаппакоста (Аспиликуэта, 78), Эмерсон, Кэхилл, Кристенсен (Луис, 66), Фабрегас, Канте, Ковачич, Лофтус-Чик (Родригес, 69), Мората, Виллиан

"Дерби Каунти": Карсон, Богл, Мэлоун (Форсит, 82), Кио, Томори, Хаддлстоун, Маунт, Уилсон (Наджент, 82), Лоуренс, Мэрриот, Уогхорн (Беннетт, 62)

Предупреждения: Эмерсон, 84, Кио, 90+3
Теги: Челси Дерби Каунти
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