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"Милан" вырвал победу над "Дженоа"

"Милан" обыграл "Дженоа" в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

1 тур

"Милан" – "Дженоа" 2:1

Голы: Сусо, 4, Романьоли, 56 (авто.), Романьоли, 90+1

"Милан": Доннарумма, Родригес, Романьоли, Мусаккио, Лашальт (Абате, 63), Кессье, Бакайоко, Чалханоглу (Кастильехо, 83), Сусо, Игуаин, Кутроне

"Дженоа": Раду, Кришито, Гюнтер, Жукановия, Бираски, Лазович, Ромуло (Велозу, 67), Маццители (Омеонга, 78), Беса, Куаме, Пёнтек (Пандев, 85)

Предупреждения: Кришито, 43, Кессье, 50, Велозу, 80, Родригес, 83
Теги: Милан Дженоа
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