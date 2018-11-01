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"Витесс" Слуцкого обыграл "Хераклес"

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого в матче 1/16 финала Кубка Нидерландов обыграл "Хераклес".

Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет в матче на 40-й минуте открыл полузащитник Мартин Эдегор. Точку в игре поставил нападающий Томас Бёйтинк, забивший на 89-й минуте.

В чемпионате Голландии "Витесс" занимает пятое место.
Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 01:06
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