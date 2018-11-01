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Ибрагимович и Руни номинированы на звание лучшего игрока сезона в MLS

Нападающие "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Ди Си Юнайтед" Златан Ибрагимович и Уэйн Руни номинированы на звание лучшего игрока сезона в MLS.

Руни своими результативными действиями поднял "Ди Си Юнайтед" с последней позиции до четвертого места в Восточной конференции, а Ибрагимович забил в сезоне 22 мяча, которых, однако, все равно не хватило команде, чтобы попасть в плей-офф.

Lequipe
Теги: Ибрагимович Руни
Сегодня, 09:38
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