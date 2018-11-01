Экс-форвард "Анжи" дисквалифицирован за неуважение к гимну Китая - во время исполнения гимна он смотрел себе под ноги

Нападающий "Шаньдун Лунэн" Диегу Тарделли дисквалифицирован на один матч за проявление неуважения к гимну Китая.В 2017 году в Китае был признан закон, который подразумевает жесткие санкции за проявление неуважения к государственному гимну страны. Жителей поднебесной по этому закону могут сажать в тюрьму на срок до трех лет.Экс-игрок махачкалинского "Анжи" был дисквалифицирован, поскольку перед матчем чемпионата страны во время гимна Китая смотрел себе под ноги и тер лицо рукой."Поведение Тарделли не соответствовало торжественности момента, когда звучал гимн", – говорится в заявлении Федерации футбола Китая.