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Экс-форвард "Анжи" дисквалифицирован за неуважение к гимну Китая - во время исполнения гимна он смотрел себе под ноги

Нападающий "Шаньдун Лунэн" Диегу Тарделли дисквалифицирован на один матч за проявление неуважения к гимну Китая.

В 2017 году в Китае был признан закон, который подразумевает жесткие санкции за проявление неуважения к государственному гимну страны. Жителей поднебесной по этому закону могут сажать в тюрьму на срок до трех лет.

Экс-игрок махачкалинского "Анжи" был дисквалифицирован, поскольку перед матчем чемпионата страны во время гимна Китая смотрел себе под ноги и тер лицо рукой.

"Поведение Тарделли не соответствовало торжественности момента, когда звучал гимн", – говорится в заявлении Федерации футбола Китая.

AFP
Сегодня, 15:14
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#1  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 15:25)
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Болеет за:
«Сибирь»
Правильно, нефиг в носу ковыряться в такой торжественный момент
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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