Деян Ловрен: я один из лучших защитников в мире. Думаю, Рамос хуже меня

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, что считает себя одним из лучших в своем амплуа."Я сказал, что я один из лучших. Я не говорил, что я лучший. Наверное, вхожу в пятерку. Назовите игрока, который бы играл в финале Лиги чемпионов, а через месяц в финале чемпионата мира.Я лишь второй такой игрок в Англии после Тьерри Анри. Я проверял.Возьмем Серхио Рамоса – он делает больше ошибок, чем я. Однако в "Реале" никто не смотрит на эти ошибки. Думаю, что я лучше него", - заявил хорват.