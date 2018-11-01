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Деян Ловрен: я один из лучших защитников в мире. Думаю, Рамос хуже меня

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, что считает себя одним из лучших в своем амплуа.

"Я сказал, что я один из лучших. Я не говорил, что я лучший. Наверное, вхожу в пятерку. Назовите игрока, который бы играл в финале Лиги чемпионов, а через месяц в финале чемпионата мира.

Я лишь второй такой игрок в Англии после Тьерри Анри. Я проверял.

Возьмем Серхио Рамоса – он делает больше ошибок, чем я. Однако в "Реале" никто не смотрит на эти ошибки. Думаю, что я лучше него", - заявил хорват.

Copa90
Теги: Рамос Ловрен
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