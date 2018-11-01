Ла Лига запустила кампанию в поддержку проведения матчей в США

Ла Лига и ее партнеры в США создали петицию в поддержку проведения матча 21-го тура Примеры между "Жироной" и "Барселоной" 26 января в Майами.Напомним, Ла Лига подписала 15-летний контракт на проведение некоторых матчей чемпионата Испании в США и Канаде. Отмечается, что соглашение было подписано без консультаций с испанскими клубами и профсоюзом футболистов.Позднее несколько членов руководства Международной Федерации Футбола (ФИФА) выступали с критикой идеи проведения матчей Примеры в США. В результате президент ФИФА Джанни Инфантино наложил вето на проведение матчей испанской Ла Лиги на территории США."В стремлении продемонстрировать общественную поддержку, чтобы провести этот матч в США, мы начинаем петиционную кампанию, чтобы голоса американских поклонников футбола были услышаны. Кампания #BringUStheGame покажет спортивному миру, что этот матч пойдет на пользу болельщикам и футболу в Америке, покажет, что футбол в США рискует потерять миллионы поклонников, если проведение этой игры будет заблокировано", — говорится в заявлении лиги.