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"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Фулхэм"

Кубок Англии

4 раунд

"Манчестер Сити" – "Фулхэм" 2:0

Голы: Диас, 18, 65

"Манчестер Сити": Мурич, Данило, Компани, Стоунз, Зинченко, Делф, Диас (Марез, 78), де Брюйне (Гомес, 85), Фоден, Сане, Жезус

"Фулхэм": Рико, Фосу-Менса, Одол, Рим (Ле Маршанд, 69), Сессеньон, Ангисса, Керни, Серри, Вьетто (Кристи, 90), Митрович, Шюрле (Айте, 81)

Предупреждения: Компани, 79
Теги: Манчестер Сити Фулхэм
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