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Глава Федерации футбола Украины: оказаться в санкционном списке России – это гордость для меня

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал свое попадание в список граждан Украины, в отношении которых Правительство РФ применило экономические санкции.

"Это большая гордость – оказаться в таком списке. Таким образом отметили тех, кто точно держит позицию по защите Украины", - заявил функционер.

Футбол 24
Сегодня, 12:26
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#5  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:10)
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Цитата: cska1971
Если это такой предмет для гордости, то чего нас-то санкциями тогда пугать?

Так то ж другие санкции - которые правильные. У нас разведчики - у них шпионы.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#4  guns111  Выборг (Сегодня, 13:08)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Надо отстреливать по этому списку. Во загордится тогда.


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Краснощекий ковбой и Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 12:55)
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  •  (2)

Если это такой предмет для гордости, то чего нас-то санкциями тогда пугать?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Урал  Магадан (Сегодня, 12:36)
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Болеет за:
«Зенит»
придурок...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 12:34)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
И каким образом ты защищаешь украину?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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