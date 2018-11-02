Глава Федерации футбола Украины: оказаться в санкционном списке России – это гордость для меня

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал свое попадание в список граждан Украины, в отношении которых Правительство РФ применило экономические санкции."Это большая гордость – оказаться в таком списке. Таким образом отметили тех, кто точно держит позицию по защите Украины", - заявил функционер.