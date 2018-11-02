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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Голкипер "Лестера" Шмейхель пытался спасти владельца команды из горящего вертолета
Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель пытался спасти владельца клуба Вишая Шриваддханапрабху из горящего вертолета.
Увидев, как вертолёт стал падать, Шмейхель поспешил к месту предполагаемого падения, однако на место крушения его не пустили полицейские, оперативно оцепившие место трагедии.
В результате крушения, погибли все пять человек, которые находились на борту вертолета.
Daily Express
Увидев, как вертолёт стал падать, Шмейхель поспешил к месту предполагаемого падения, однако на место крушения его не пустили полицейские, оперативно оцепившие место трагедии.
В результате крушения, погибли все пять человек, которые находились на борту вертолета.
Daily Express
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