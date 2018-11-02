Голкипер "Лестера" Шмейхель пытался спасти владельца команды из горящего вертолета

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель пытался спасти владельца клуба Вишая Шриваддханапрабху из горящего вертолета.Увидев, как вертолёт стал падать, Шмейхель поспешил к месту предполагаемого падения, однако на место крушения его не пустили полицейские, оперативно оцепившие место трагедии.В результате крушения, погибли все пять человек, которые находились на борту вертолета.