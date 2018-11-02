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Голкипер "Лестера" Шмейхель пытался спасти владельца команды из горящего вертолета

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель пытался спасти владельца клуба Вишая Шриваддханапрабху из горящего вертолета.

Увидев, как вертолёт стал падать, Шмейхель поспешил к месту предполагаемого падения, однако на место крушения его не пустили полицейские, оперативно оцепившие место трагедии.

В результате крушения, погибли все пять человек, которые находились на борту вертолета.

Daily Express
Теги: Лестер Шмейхель
Сегодня, 14:37
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#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:56)
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Болеет за:
«Зенит»
Да там без вариантов ...
Жаль людей.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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