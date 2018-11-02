Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Летом Буффон мог перейти в "Лацио"

Легенда итальянского футбола, вратарь парижского "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон признался, что летом 2018 года, после ухода из туринского "Ювентуса", мог оказаться в римском "Лацио", однако принял решение сменить страну перешел во французский клуб.

"Я мог рассмотреть вариант с переходом в "Лацио", потому что их болельщики всегда ценили меня, относились как к чемпиону, уважаемому человеку.

Это для меня очень важно, но лучшим решением для меня было покинуть Италию, расширить свои знания", — цитирует Буффона Sky Sport.

"Газета.ру"
Теги: Буффон Лацио
Сегодня, 18:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.