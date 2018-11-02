Летом Буффон мог перейти в "Лацио"

Легенда итальянского футбола, вратарь парижского "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон признался, что летом 2018 года, после ухода из туринского "Ювентуса", мог оказаться в римском "Лацио", однако принял решение сменить страну перешел во французский клуб."Я мог рассмотреть вариант с переходом в "Лацио", потому что их болельщики всегда ценили меня, относились как к чемпиону, уважаемому человеку.Это для меня очень важно, но лучшим решением для меня было покинуть Италию, расширить свои знания", — цитирует Буффона Sky Sport.