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Эден Азар все еще не готов сыграть полный матч

Лидер лондонского "Челси" Эден Азар, продолжая восстанавливаться после травмы, уже готов выйти на поле, однако не на полный матч.

"Вчера он провел большую часть тренировки вместе с командой, но, вероятно, пока не готов сыграть 90 минут. Ведь это была его первая тренировка за последние две недели. Вероятно, он сможет сыграть 40-45 минут. Для нас это важно", — цитирует главного тренера "Челси" Маурицио Сарри Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Азар
Сегодня, 18:49
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