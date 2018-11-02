Хосеп Гвардиола никогда не просил руководство "Манчестер Сити" купить Месси

Бывший тренер испанской "Барселоны" Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий английский "Манчестер Сити", заявил, что никогда не просил руководство "горожан" купить Лионеля Месси."После ухода из "Барселоны" я никогда не просил Месси перейти в мою новую команду — ни в "Баварию", ни в "Манчестер Сити". И я никогда не приходил в клуб и не говорил, что хочу, чтобы мне купили Месси. Я знаю, насколько он важен для "Барселоны", и никогда не делал первый шаг, чтобы сказать, что я хочу этого игрока. Никогда. Я уже тысячу раз говорил, что хочу, чтобы он остался в "Барселоне". Я действительно хочу этого", — цитирует Гвардиолу Goal.com.В ноябре 2017 года Месси подписал с "Барселоной" новый контракт, по которому сумма отступных за него выросла до €700 млн. Сразу после подписания контракта аргентинец заявил, что мечтает завершить карьеру в "Барсе".