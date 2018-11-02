Хосеп Гвардиола никогда не просил руководство "Манчестер Сити" купить Месси

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:09
Евгений Левченко: сказал "Матч ТВ", что совместная работа невозможна из-за конфликта между странами
Евгений Левченко: сказал "Матч ТВ", что совместная работа невозможна из-за конфликта между странами
21:47
Валерий Кечинов: надо в любом случае поддерживать Глушакова – раньше его на руках носили, сейчас сделали изгоем (4)
Валерий Кечинов: надо в любом случае поддерживать Глушакова – раньше его на руках носили, сейчас сделали изгоем (4)
20:10
Валерий Газзаев: "Спартаку" не хватает стабильности и порой доверия к тренерам. Именно этим отличается ЦСКА (1)
Валерий Газзаев: "Спартаку" не хватает стабильности и порой доверия к тренерам. Именно этим отличается ЦСКА (1)
17:13
"У Карпина харизма, у Черчесова характер, у Кононова - пиджак". Василий Уткин - о кандидате в "Спартак" (14)
"У Карпина харизма, у Черчесова характер, у Кононова - пиджак". Василий Уткин - о кандидате в "Спартак" (14)
15:58
Абель Эрнандес: если мы обыграли "Реал", то почему не сможем повторить подобное с "Ромой"? (3)
Абель Эрнандес: если мы обыграли "Реал", то почему не сможем повторить подобное с "Ромой"? (3)
15:55
Хёрдур Магнуссон: у Чалова огромный потенциал, интерес "Ниццы" и "Уотфорда" - это только начало
Хёрдур Магнуссон: у Чалова огромный потенциал, интерес "Ниццы" и "Уотфорда" - это только начало
15:45
Александр Ширко - о Глушакове: как-то все быстро забыли, кто принес "Спартаку" чемпионство (24)
Александр Ширко - о Глушакове: как-то все быстро забыли, кто принес "Спартаку" чемпионство (24)
15:40
Источник: "Краснодар" продолжает выплачивать Мамаеву зарплату, на днях он получил аванс - 5 млн (29)
Источник: "Краснодар" продолжает выплачивать Мамаеву зарплату, на днях он получил аванс - 5 млн (29)
13:19
Юрий Семин: в то, что "старику-тренеру", удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил (5)
Юрий Семин: в то, что "старику-тренеру", удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил (5)
12:26
Глава Федерации футбола Украины: оказаться в санкционном списке России – это гордость для меня (9)
Глава Федерации футбола Украины: оказаться в санкционном списке России – это гордость для меня (9)
12:20
Маклаков: я против того, чтобы своих освистывать - Карреру уже не вернешь, пора успокоиться (22)
Маклаков: я против того, чтобы своих освистывать - Карреру уже не вернешь, пора успокоиться (22)
Хосеп Гвардиола никогда не просил руководство "Манчестер Сити" купить Месси
Бывший тренер испанской "Барселоны" Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий английский "Манчестер Сити", заявил, что никогда не просил руководство "горожан" купить Лионеля Месси.
"После ухода из "Барселоны" я никогда не просил Месси перейти в мою новую команду — ни в "Баварию", ни в "Манчестер Сити". И я никогда не приходил в клуб и не говорил, что хочу, чтобы мне купили Месси. Я знаю, насколько он важен для "Барселоны", и никогда не делал первый шаг, чтобы сказать, что я хочу этого игрока. Никогда. Я уже тысячу раз говорил, что хочу, чтобы он остался в "Барселоне". Я действительно хочу этого", — цитирует Гвардиолу Goal.com.
В ноябре 2017 года Месси подписал с "Барселоной" новый контракт, по которому сумма отступных за него выросла до €700 млн. Сразу после подписания контракта аргентинец заявил, что мечтает завершить карьеру в "Барсе".
"Газета.ру"
"После ухода из "Барселоны" я никогда не просил Месси перейти в мою новую команду — ни в "Баварию", ни в "Манчестер Сити". И я никогда не приходил в клуб и не говорил, что хочу, чтобы мне купили Месси. Я знаю, насколько он важен для "Барселоны", и никогда не делал первый шаг, чтобы сказать, что я хочу этого игрока. Никогда. Я уже тысячу раз говорил, что хочу, чтобы он остался в "Барселоне". Я действительно хочу этого", — цитирует Гвардиолу Goal.com.
В ноябре 2017 года Месси подписал с "Барселоной" новый контракт, по которому сумма отступных за него выросла до €700 млн. Сразу после подписания контракта аргентинец заявил, что мечтает завершить карьеру в "Барсе".
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.