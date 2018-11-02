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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Кристиан Вьери: сейчас достаточно иметь хороший инстаграм, чтобы быть нападающим
Бывший форвард сборной Италии Кристиан Вьери считает, что современные нападающие снизили требования к себе на футбольном поле.
"Сейчас для того, чтобы быть нападающим, нужно лишь иметь хороший инстаграм. Не нужно забивать по 30 мячей за сезон, не нужно забивать каждое воскресенье.
Раньше, если игрок не забивал, он закрывался от внешнего мира, а на следующий день выходил на поле, пересмотрев свои ошибки, чтобы исправиться и стать лучше.
Сейчас такое не происходит. Мое поколение, мы были больными людьми. Мы бредили о голах", — сказал Вьери в эфире Radio Deejay.
"Газета.ру"
"Сейчас для того, чтобы быть нападающим, нужно лишь иметь хороший инстаграм. Не нужно забивать по 30 мячей за сезон, не нужно забивать каждое воскресенье.
Раньше, если игрок не забивал, он закрывался от внешнего мира, а на следующий день выходил на поле, пересмотрев свои ошибки, чтобы исправиться и стать лучше.
Сейчас такое не происходит. Мое поколение, мы были больными людьми. Мы бредили о голах", — сказал Вьери в эфире Radio Deejay.
"Газета.ру"
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