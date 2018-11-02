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Марио Балотелли показал безумную прическу

Нападающий "Ниццы" и сборной Италии Марио Балотелли показал свою новую прическу.

28-летний итальянец сделал себе ирокез из косичек в стиле индейцев-могикан.

"Последний из могикан… Как вам?", — написал Балотелли.

Теги: Балотелли
Вчера, 23:33
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3
(1)
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:34)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Хитрый Лис
Какой он нахрен итальянец?

Точно, он афроевропеец.
Об прическе точно можно сказать, что она дорогая. И на гриву конскую чутка похожа, короче на одну хайпонедельку.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:30)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
28-летний итальянец

Какой он нахрен итальянец? Где вы таких итальянцев видели? Дебилы бл...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Вчера, 23:37)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
а чего безумного? по мне куда безумнее и глупее современная мода выбривать бока
тут хоть выделяется.хотя видел достаточно и с такой темой


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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