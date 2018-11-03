Страшный эпизод из чемпионата Румынии (видео)

Shocking injury in the Romanian league tonight. CSU Craiova's 18yo Mihaila left down after a punch. His colleagues went down in tears. Touching. The ambulance moved stupidly slow but fortunately the kid is OK. pic.twitter.com/CYMTrVeAS8 — Emanuel Ro?u (@Emishor) November 2, 2018

На 10-й минуте матча 14-го тура чемпионата Румынии между клубами КСМС и "Университатя" (0:3), игрок КСМС Лауренциу Рус рукой попал в шею 18-летнему полузащитнику гостей Валентину Михалиэ, из-за чего последний без сознания рухнул на поле.Пока на газон за пострадавшим выезжала скорая помощь, игроки команд плакали и молились за здоровье Михалиэ. Рус за свой фол получил красную карточку и был удален с поля.Михалиэ позже пришел в себя, сейчас его жизни ничего не угрожает.