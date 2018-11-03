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Страшный эпизод из чемпионата Румынии (видео)

На 10-й минуте матча 14-го тура чемпионата Румынии между клубами КСМС и "Университатя" (0:3), игрок КСМС Лауренциу Рус рукой попал в шею 18-летнему полузащитнику гостей Валентину Михалиэ, из-за чего последний без сознания рухнул на поле.

Пока на газон за пострадавшим выезжала скорая помощь, игроки команд плакали и молились за здоровье Михалиэ. Рус за свой фол получил красную карточку и был удален с поля.



Михалиэ позже пришел в себя, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Сегодня, 10:56
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(2)
#4  honey   (Сегодня, 12:41)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да, скорая конечно торопилась прям окуеть, как быстро.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#3  Савелий  Россия (Сегодня, 11:44)
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Цитата: Сибирячок
Цитата: Савелий
Да и на нары тоже можно.

А если стулом бы ударил? Да толпой. Можно на нары?


Нужно.)
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:39)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
Да и на нары тоже можно.

А если стулом бы ударил? Да толпой. Можно на нары?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Савелий  Россия (Сегодня, 11:17)
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За такое , навсегда отлучить от футбола. Да и на нары тоже можно.
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
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