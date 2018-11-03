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Страшный эпизод из чемпионата Румынии (видео)
На 10-й минуте матча 14-го тура чемпионата Румынии между клубами КСМС и "Университатя" (0:3), игрок КСМС Лауренциу Рус рукой попал в шею 18-летнему полузащитнику гостей Валентину Михалиэ, из-за чего последний без сознания рухнул на поле.
Пока на газон за пострадавшим выезжала скорая помощь, игроки команд плакали и молились за здоровье Михалиэ. Рус за свой фол получил красную карточку и был удален с поля.
Михалиэ позже пришел в себя, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Пока на газон за пострадавшим выезжала скорая помощь, игроки команд плакали и молились за здоровье Михалиэ. Рус за свой фол получил красную карточку и был удален с поля.
Shocking injury in the Romanian league tonight. CSU Craiova's 18yo Mihaila left down after a punch. His colleagues went down in tears. Touching. The ambulance moved stupidly slow but fortunately the kid is OK. pic.twitter.com/CYMTrVeAS8— Emanuel Ro?u (@Emishor) November 2, 2018
Михалиэ позже пришел в себя, сейчас его жизни ничего не угрожает.
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