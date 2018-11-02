Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Лысцов успешно перенёс операцию после разрыва крестообразных связок

Защитник "Бенфики Б" Виталий Лысцов успешно перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки колена.



Напомним, 23-летний российский футболист, являющийся воспитанником воронежского футбола, выступает за резервную команду "Бенфики". Из-за серьёзной травмы Лысцов не выходит на поле в составе команды с марта текущего года.
Теги: Лысцов Бенфика
Сегодня, 12:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.