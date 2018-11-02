Виталий Лысцов успешно перенёс операцию после разрыва крестообразных связок

Защитник "Бенфики Б" Виталий Лысцов успешно перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки колена.Напомним, 23-летний российский футболист, являющийся воспитанником воронежского футбола, выступает за резервную команду "Бенфики". Из-за серьёзной травмы Лысцов не выходит на поле в составе команды с марта текущего года.