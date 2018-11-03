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"Арсенал" - "Ливерпуль": стали известны стартовые составы

"Арсенал" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 11-го тура чемпионата Англии.

"Арсенал": Лено - Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац - Торрейра, Джака, Мхитарян, Езил, Обамеянг - Ляказетт.

Запасные: Чех, Лихтштайнер, Мэйтланд-Найлс, Рэмси, Смит-Роу, Ивоби, Уэлбек.

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Гомез, Ван Дейк, Робертсон - Милнер, Фабинью, Вайналдум - Салах, Фирмину, Мане.

Запасные: Миньоле, Старридж, Морено, Лаллана, Шачири, Ориги, Матип.
Теги: Арсенал Ливерпуль
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