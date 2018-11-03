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Леонид Слуцкий высказался о возможной работе в "Спортинге"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал информацию португальских СМИ о том, что он может возглавить "Спортинг".

"Это сплетни. Все мои мысли о ближайшем матче. Мой контракт с "Витессом" рассчитан на два года. Я куда-то уйду только в том случае, если владелец меня уволит. Я на сто процентов остаюсь в "Витессе", - цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.
Теги: Слуцкий Витесс Спортинг
Сегодня, 21:11
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