Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Головин - в старте "Монако" на матч с "Реймсом"

"Монако" объявил состав на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Реймса".

"Монако": Бенальо - Туре, Глик, Жемерсон, Хенрикс - Головин, Аит Беннассер, Тилеманс, Шадли - Диоп, Силла.
Теги: Головин Монако
Вчера, 22:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.