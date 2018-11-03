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"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью

В матче 11-го тура АПЛ "Арсенал" и "Ливерпуль" поделили очки.

Чемпионат Англии

11 тур

"Арсенал" – "Ливерпуль" 1:1

Гол: Ляказетт, 81 - Милнер, 61

"Арсенал": Лено, Бельерин, Колашинац (Уэлбек, 81), Холдинг, Мустафи, Торрейра, Джака, Мхитарян (Ивоби, 68), Озил, Ляказетт, Обамеянг (Рэмси, 71)

"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири, 80), Мане

Предупреждения: Фабиньо, 52, Ляказетт, 82
Теги: Арсенал Ливерпуль
Вчера, 22:24
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5
(1)
#5  Kostik   (Вчера, 23:58)
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Это другой вид спорта по сравнению с рфпл, просто пропасть ...
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#4  Virgil Cane  CSA (Вчера, 23:03)
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  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Только Клопп умеет так феерично упустить почти выигранный матч. Только Клопп....


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#3  GS  Москва (Вчера, 22:31)
  • 0
  •  (2)

Цитата: студия дускай
апл - это терапия от рпл)

Особливо весело было после Динамо-ЦСКА смотреть.
Тренеришка с Клоппом классный матч выдали.
Но свистки и там напороли. Хоть и болел за Арсов, должен признать, что гол Ливера неправильно отменили.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  студия дускай   (Вчера, 22:29)
  • +1
  •  (3)

апл - это терапия от рпл)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  plast  Спб (Вчера, 22:28)
  • 0
  •  (0)

такой огненый матч а на русфутболе футбол совсем не обсуждают
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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