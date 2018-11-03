"Витесс" Слуцкого в меньшинстве проиграл ПСВ

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 11-го тура чемпионата Голландии в гостях проиграл ПСВ со счетом 0:1. Единственный мяч забил Люк де Йонг. С 14-й минуты подопечные Слуцкого играли в меньшинстве.ПСВ лидирует в чемпионате Голландии. "Витесс" идет на 5-м месте.