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"Витесс" Слуцкого в меньшинстве проиграл ПСВ

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 11-го тура чемпионата Голландии в гостях проиграл ПСВ со счетом 0:1. Единственный мяч забил Люк де Йонг. С 14-й минуты подопечные Слуцкого играли в меньшинстве.

ПСВ лидирует в чемпионате Голландии. "Витесс" идет на 5-м месте.
Теги: Виттес ПСВ Слуцкий
Вчера, 22:38
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#5  Frankenstein   (Вчера, 23:44)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Как жаль, что тебя не позвали! С тобой бы точно стали бы чемпионами заранее, отымели бы и ПСВ, и "Аякс", и "Фееноорд"! Нидерланды без тебя сиротеют, великий тренер! Скорее на помощь! Слуцкий никто, ТЫ ВСЁ!

очередной примитивный перевод стрелок,ты за Слуцбургера пиши
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:33)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Как жаль, что тебя не позвали! С тобой бы точно стали бы чемпионами заранее, отымели бы и ПСВ, и "Аякс", и "Фееноорд"! Нидерланды без тебя сиротеют, великий тренер! Скорее на помощь! Слуцкий никто, ТЫ ВСЁ!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Вчера, 23:05)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а разговоров то было после побед над всякими Фортунами,которых и без физрука бы обыграли)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  dreamcatcher   (Вчера, 23:03)
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  •  (2)

Здесь у него есть доверие, как мне кажется. Он еще сможет их там всех удивить. Он немного трусоват и подобострастен, но этот человек умеет учиться.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  T 34  Москва (Вчера, 22:50)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Витесс" идет на 5-м месте
И бывший клуб, пока на 5-м месте!
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
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