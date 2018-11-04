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"Ювентус" уверенно обыграл "Кальяри"

Чемпионат Италии

11 тур

"Ювентус" – "Кальяри"
Голы: Дибала, 1, Педро, 36, Брадарич, 39 (авто.), Куадрадо, 87


"Ювентус": Щенсны, Шильо, Канселу, Бонуччи, Бенатиа, Пьянич (Сандро, 70), Бентанкур, Матюиди (Барцальи, 83), Коста (Куадрадо, 46), Роналду, Дибала

"Кальяри": Краньо, Срна, Пизакане, Чеппители, Падоин (Сау, 80), Брадарич (Чигарини, 56), Ионицэ (Фараго, 67), Кастро, Педро, Барелла, Паволетти

Предупреждения: Брадарич, 32, Паволетти, 49, Пизакане, 63, Матюиди, 75
Теги: Ювентус Кальяри
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