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Юрген Клопп: "Ливерпуль" вряд ли подпишет кого-то

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб никого не подпишет зимой.

"Сейчас могу сказать, что мы вряд ли будет сильно заняты в январе. Хотя все зависит от травм и тому подобного. Сейчас у нас есть по два, по три, а иногда и по четыре игрока на каждую позицию. Не думаю, что нам нужно большое приобретение вроде еще одного нападающего", - цитирует Клоппа BBC.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 01:39
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