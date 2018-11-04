Юрген Клопп: "Ливерпуль" вряд ли подпишет кого-то

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб никого не подпишет зимой."Сейчас могу сказать, что мы вряд ли будет сильно заняты в январе. Хотя все зависит от травм и тому подобного. Сейчас у нас есть по два, по три, а иногда и по четыре игрока на каждую позицию. Не думаю, что нам нужно большое приобретение вроде еще одного нападающего", - цитирует Клоппа BBC.