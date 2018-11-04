Солари показал лучший дебют в "Реале" за 61 год

Исполняющий обязанности главного тренера мадридского "Реала" Сантьяго Солари дебютировал с двух побед.Бывший наставник мадридской команды Хулен Лопетеги был уволен из-за неудовлетворительных результатов после разгромного поражения от "Барселоны". Солари стал исполняющим обязанности и под его руководством "Реал" сыграл два матча, в которых одержал уверенные победы и не пропустил мячей.Первый матчем для специалиста стала игра 1/16 Кубка Испании против "Мелильи" (4:0), а накануне команды обыграла "Вальядолид" (2:0).Подобного дебюта в клубе не было уже 61 год. В последний раз это удавалось Луису Карнильи в 1957 году.