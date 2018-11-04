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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Солари показал лучший дебют в "Реале" за 61 год
Исполняющий обязанности главного тренера мадридского "Реала" Сантьяго Солари дебютировал с двух побед.
Бывший наставник мадридской команды Хулен Лопетеги был уволен из-за неудовлетворительных результатов после разгромного поражения от "Барселоны". Солари стал исполняющим обязанности и под его руководством "Реал" сыграл два матча, в которых одержал уверенные победы и не пропустил мячей.
Первый матчем для специалиста стала игра 1/16 Кубка Испании против "Мелильи" (4:0), а накануне команды обыграла "Вальядолид" (2:0).
Подобного дебюта в клубе не было уже 61 год. В последний раз это удавалось Луису Карнильи в 1957 году.
"Газета.ру"
Бывший наставник мадридской команды Хулен Лопетеги был уволен из-за неудовлетворительных результатов после разгромного поражения от "Барселоны". Солари стал исполняющим обязанности и под его руководством "Реал" сыграл два матча, в которых одержал уверенные победы и не пропустил мячей.
Первый матчем для специалиста стала игра 1/16 Кубка Испании против "Мелильи" (4:0), а накануне команды обыграла "Вальядолид" (2:0).
Подобного дебюта в клубе не было уже 61 год. В последний раз это удавалось Луису Карнильи в 1957 году.
"Газета.ру"
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