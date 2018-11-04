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Солари показал лучший дебют в "Реале" за 61 год

Исполняющий обязанности главного тренера мадридского "Реала" Сантьяго Солари дебютировал с двух побед.

Бывший наставник мадридской команды Хулен Лопетеги был уволен из-за неудовлетворительных результатов после разгромного поражения от "Барселоны". Солари стал исполняющим обязанности и под его руководством "Реал" сыграл два матча, в которых одержал уверенные победы и не пропустил мячей.

Первый матчем для специалиста стала игра 1/16 Кубка Испании против "Мелильи" (4:0), а накануне команды обыграла "Вальядолид" (2:0).

Подобного дебюта в клубе не было уже 61 год. В последний раз это удавалось Луису Карнильи в 1957 году.

"Газета.ру"
Теги: Реал
Сегодня, 08:06
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#1  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 08:09)
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Вот это показатели!!!


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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