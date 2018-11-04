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Старт нового сезона стал лучшим для "Ювентуса" в истории клуба

Туринский "Ювентус" показал лучший старт чемпионата Италии за всю историю клуба.

Накануне туринская команда обыграла "Кальяри" в рамках 11-го тура Серии А со счетом 3:1. Эта победа позволила "Ювентусу" набрать 31 очко и прочно закрепиться в лидерских позициях таблицы чемпионата. За 11 туров команда десять раз смогла одолеть соперника и всего лишь один раз сыграла вничью.

Стоит отметить, что лучшим бомбардиром в новом сезоне пока является португальский нападающий Криштиану Роналду. Он забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус
Сегодня, 08:36
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